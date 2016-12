Früher waren gestohlene Handys vermutlich für immer weg, heute sieht das bei Smartphones mit entsprechenden Tools schon etwas anders aus. Der Film „Find my Phone“ demonstriert exakt das. Nutzt man die richtigen Tools, ist ein gestohlenes oder verloren gegangenes Smartphone nicht mehr unbedingt auf Dauer weg, inzwischen lassen sich Fotos, Videos und Audioaufnahmen erstellen, der Weg des Gerätes mittels GPS und anderen Lokalisierungen nachvollziehen.

Im besagten Video setzt Anthony auf das Tool Cerberus für Android, damit konnte er wie im Film gezeigt alles von seinem Smartphone abgreifen, obwohl das Gerät längst mit einer anderen SIM-Karte ausgestattet und nicht mehr in seinem Besitz war. Mit „Find my iPhone“ war das nicht möglich, das Tool von Apple ließ sich vor einiger Zeit noch zu leicht aushebeln. Bei Google heißt das mitgelieferte Tool Android Geräte-Manager.

Interessant ist bei diesem Experiment, dass der Bestohlene über die Dauer des Projektes schon fast eine positive Beziehung zum Dieb des Gerätes aufbaut, ihn als sympathischen aber alleinstehenden Mann empfindet, bis er dann im echten Leben fast direkt auf ihn trifft.

Auch ist der Film ein Hinweis darauf, dass ihr eure Geräte ordentlich schützt, via PIN, Muster, Passwort, Fingerabdruck, etc. Ist euer ungeschütztes Gerät weg, hat jeder Dieb sofort Zugriff auf all eure privaten Nachrichten, Fotos, Adressen, Kontakte, etc., eben alle Informationen, die auf eurem Smartphone verfügbar sind.

[via Caschys Blog]