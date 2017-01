Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Knapp einem Monat nach Bekanntgabe des neuen LineageOS startet die Custom-Firmware mit den ersten Downloads für Nexus und andere Geräte. Lineage beerbt Cyanogen, das ist nun seit Ende des vergangenen Jahres bekannt. Wir warteten bislang auf die ersten ROMs, nun sind sie für ein paar Geräte verfügbar. Zum Montag ging das LineageOS mit den ersten Experimental-ROMs für fünf Geräte an den Start.

Darunter das populäre Moto G4 samt Moto G4 Plus, des Weiteren ist die neue Firmware auch für die Nexus-Geräte aus 2015 verfügbar und für das Nextbit Robin sowie Xiaomi Redmi 1S. In den kommenden Tagen werden dann sich er noch deutlich mehr Geräte hinzukommen, es war in den letzten Tagen von 80 Geräten die Rede!

Man führt LineageOS dort weiter, wo die CyanogenMod aufhörte. Deshalb starten wir mit Version 14.1, welche auf Android 7.1 Nougat basiert. Ihr findet alle Downloads unter diesem Link.

Wer die neue Firmware bereits probiert hat, kann gern Feedback in die Kommentare werfen.