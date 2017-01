Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Nur eine Woche nach der Verteilung des OxygenOS 4.0 für die OnePlus 3-Smartphones muss der Hersteller direkt mit einem Bugfix-Update nachlegen. Oh Wunder, die Firmware vom 31. Dezember war möglicherweise noch nicht ganz so, wie sie letztlich sein sollte, auch weil sich OnePlus einen Zeitplan auferlegt hatte und diesen unbedingt erfüllen wollte. Sieht man auch ohne Bugs, zum Beispiel sind Teile des Systems nicht richtig oder gar nicht in Deutsch übersetzt.

Wiederum konnte ich persönlich keine schwerwiegenden Fehler feststellen, die unbedingt durch das neue Update auf OxygenOS 4.0.1 behoben werden müssen. Dieses wird jetzt nämlich verteilt, der Download ist allerdings nur knapp über 30 MB groß. Aktualisiert hat man diverse APNs, der Näherungssensor hat bei Telefonaten nicht immer korrekt funktioniert und die allgemeine Systemstabilität soll jetzt auch besser sein.

Inzwischen sollte das besagte OTA-Update auf euren Geräten ankommen, bei mir war es nun bereits direkt verfügbar.