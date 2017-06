Für Pokemon GO gibt es in naher Zukunft ein paar neue Funktionen, eine Pressemitteilung klärt über Raid-Kämpfe und andere Verbesserungen auf. „In Kürze werden die Arenen maßgeblich überarbeitet. Trainer werden dann die Foto-Disc von Arenen drehen können, um genau wie an PokéStops Gegenstände zu finden – das ist jedoch nur der Anfang, denn Neuerungen an den Arenakämpfen folgen kurze Zeit später.“

„Anstatt durch Training das Prestige einer Arena zu erhöhen, wird es dort sechs permanente Plätze geben, die vom kontrollierenden Team besetzt werden können. Jedes eingesetzte Pokémon muss einzigartig sein, so kann zum Beispiel nur ein Heiteira eine Arena verteidigen. Außerdem werden gegnerische Teams gegen die Pokémon in der Reihenfolge kämpfen, in der sie in die Arena gesetzt wurden.“

„Das Herzstück des Updates stellt das neue Motivationssystem dar, das eure Interaktion mit Arenen maßgeblich verändern wird. Wird ein Pokémon in eine Arena gesetzt, ist eine Motivationsanzeige zu sehen. Pokémon, die eine Arena verteidigen, verlieren mit der Zeit und wenn sie besiegt werden ihre Motivation. Sinkt die Motivation eines Pokémon, verringern sich zeitweise dessen WP und es kann leichter besiegt werden. Damit Pokémon motiviert und in Bestform bleiben, können die Trainer des selben Teams sie mit Beeren füttern.“

Ebenso neu werden die bereits angedeuteten Raid-Kämpfe sein. „Ein Raid-Kampf ist ein kooperatives In-Game-Ereignis, bei dem ihr virtuell mit anderen Trainern zusammenarbeitet, um ein extrem starkes Pokémon zu besiegen, das Raid-Boss genannt wird. Bevor ein Raid-Kampf beginnt, werden alle in der Arena eingesetzten Pokémon zu ihren Trainern zurückgeschickt und ein großes Ei taucht über der Arena auf. Läuft der Countdown über dem Ei ab, taucht der Raid-Boss auf.“

Natürlich gibt es nach Raid-Kämpfen auch neue Gegenstände zu gewinnen, wie zum Beispiel seltene Bonbons, goldene Himbeeren, Technik-Traningsgeräte und so weiter. Die besagten Raid-Kämpfe und alle anderen Neuerungen werden über die kommenden Wochen eingeführt, in dieser Zeit werden Arenen hin und wieder abgeschaltet sein, teilen die Entwickler mit.