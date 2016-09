Wann startet denn endlich Allo von Google? Laut Insider Evleaks soll das in dieser Woche definitiv passieren. Alle warten gespannt auf den neuen mobilen Messenger von Google, alle wollen ihn probieren und vermutlich wollen ihn auch viele scheitern sehen. Einfach weil Google mit Messengern immer gescheitert ist und Allo von vornherein als chancenlos betrachtet wird, da es ja bereits die bekannten Platzhirsche WhatsApp und auch den Facebook Messenger gibt.

Ob Allo wirklich chancenlos ist, werden wir vermutlich bereits in ein paar Tagen erfahren, denn Evan Blass hat den Messenger für Mittwoch (21. September) angekündigt. Inzwischen ist ja bekannt, dass der als Evleaks bekannte Insider sehr oft mit seinen Informationen richtig liegt. Wenn es am Mittwoch passiert, dann voraussichtlich in den Abendstunden gegen 18 Uhr.

Allo ist mehr als nur ein Messenger, Allo wird Google Assistent integriert haben. Das als erweitertes Google Now zu verstehende Tool kann Chats bereichern, wie uns Google auf der I/O zeigte. Assistent wurde bislang aber noch nicht an den Start gebracht, könnte in Allo also anfangs fehlen oder wird zeitgleich starten.