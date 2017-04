Natürlich wird es viel mehr als nur diese paar Inhalte geben, Amazon benennt aber im Vorfeld in der Regel immer nur die Inhalte, die theoretisch besonders hervorstechen. Bei den Filmen sind das „Straight Outta Compton“, „Everest“, „Dating Queen“, „Verräter wie wir“, „Amy – The girl behind the name“, „Search for Sugar Man“, „Operation Anthropoid“, „Sunday Horse – Ein Bund fürs Leben“, „Messners Himalaya“ und „Unknown User“

Bis auf die zuletzt genannten Titel werden alle aufgezählten Filme erst im Laufe der zweiten Hälfte des Monats bereitstehen. Bei den Serien sieht es etwas anders, die neuen Staffeln diverser Serien stehen bis auf die sechste Staffel von „Shameless“ alle recht früh im neuen Monat zur Verfügung. Angefangen mit „American Gods“, das neue Original startet mit der ersten Folge ab dem 1. Mai.

Des Weiteren werden „American Playboy: The Hugh Hefner Story“, „The Path“ Staffel 2, „Blutsbande“ Staffel 2 und „The Team“ Staffel 1 in das Prime-Angebot aufgenommen. Ein paar neue Filme gibt es auch zum Leihen und Kaufen, darunter „La La Land“, „Rogue One: A Star Wars Story“ und ein paar weitere.

