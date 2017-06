Jeden Tag kommen zahlreiche neue Apps in den Google Play Store und die Zahl der Apps mit hoher Qualität steigt auch, weshalb uns Google in einer neuen Kategorie die besten Apps zeigen will. Es geht um Empfehlungen der Redaktion, die alle drei Monate ein kleines Update erhalten sollen. Wir werden in dieser Kategorie also immer wieder neue Apps finden, verspricht Google.

In der übergeordneten Kategorie finden wir ein paar Apps und Spiele, darunter allerdings kaum Besonderheiten, sondern fast nur bekannte Apps. Spannender wird es bei den Android Excellence-Gewinnern, denn diese Kategorie wird in Zukunft immer wieder neu bewertet bzw. mit neuen Apps aktualisiert.

Schaut mal in die Empfehlungen rein, vielleicht läuft euch da noch die ein oder andere unbekannte App über den Weg. Zunächst sind allerdings auch eher bekannte Kandidaten dabei.

[via Android Blog]