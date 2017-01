Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

BlackBerry präsentiert in Kürze des nächste Smartphone, diesmal wieder mit Tastatur und erneut der DTEK-Serie angehörend. Hätte man sich ja irgendwie denken können, BlackBerry wird nach DTEK50 und DTEK60 mit dem DTEK70 das nächste Smartphone präsentieren, bislang war das Gerät noch unter dem Titel „Mercury“ bekannt. Erneut gibt es einen neuen Videoteaser, veröffentlicht von einem hohen Tier von TCL, zudem gibt es nun auch Renderings.

Kein Slider oder so etwas in der Art, das DTEK70 wird ein Smartphone mit echter Tastatur und Display zusammen an der Frontseite vereint. Dadurch wird das Display natürlich deutlich als bei herkömmlichen Android-Geräten, Käufer von BlackBerrys müssen sich da allerdings kaum umgewöhnen. Details dazu sind noch nicht bekannt.

Im zweiten Video sehen wir sogar noch etwas mehr, diesmal auch die Unterseite des Smartphones*. Zwei Lautsprecher? Möglich. Der USB-Anschluss scheint Type C zu sein.

[via PhoneArena, TechRadar, mobiFlip]