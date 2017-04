Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Facebook ist in den letzten Monaten dafür bekannt, die eigenen Apps immer mehr mit Funktionen vollzustopfen, was sich gerade auf Geräten mit wenig Speicher und Leistung eher negativ auswirkt. Für diese Geräte und für Märkte mit schlechten Mobilfunknetzen hat Facebook nun aber Lite-Apps am Start.

Jetzt bzw. in den nächsten Tagen steht auch für deutsche Nutzer der Facebook Messenger Lite zur Verfügung. Er soll die grundlegenden Funktionen bieten, viel mehr aber auch nicht. Eigentlich ist die App daher für alle interessant, die keine Lust auf massig ungenutzte Funktionen haben.

Neue Funktionen gibt es mit der heutigen Meldung allerdings auch: Nutzer können den Status anderer Nutzer sehen, Gruppen können bearbeitet werden und Emojis sowie Sticker halten in den Messenger Lite nun Einzug.

Noch kann ich im „deutschen“ Play Store die Lite-App des Messengers nicht finden, der Rollout wird sicherlich wieder eine Weile dauern. Alternativ gibt es die APK auf dem APKMirror.