So wahnsinnig verwunderlich sind neue Technik-Highlights zu Beginn des Jahres aufgrund der CES in Las Vegas nicht wirklich, HTC spielt dort aber selten eine große Rolle und wird ein eigenes Event ein paar Tage später veranstalten. In dieser Woche kündigte der Hersteller aus Taiwan an schon zum 12. Januar 2017 mit einem eigenen Event ein neues Gerät vorzustellen. Zumindest gehen wir davon aus, denn der Teaser verrät nicht viel.

„For U“, so der Slogan im Teaser, der mich natürlich auf ein Consumer-Produkt schließen lässt, die Produktkategorie aber komplett versteckt behält. Ein neues Smartphone bzw. schon der Nachfolger für das HTC 10? Neuigkeiten zum Thema HTC Vive? Die lang ersehnte erste Android Wear-Uhr?

Bislang scheint keiner etwas zu wissen, auch die üblichen Insider haben noch nichts nach außen sickern lassen oder wissen vielleicht schlicht ebenfalls noch nichts. Lassen wir uns überraschen, vielleicht spendiert uns HTC ja häppchenweisen demnächst ein paar weitere Teaser.

Habt ihr Ideen und Vorschläge?