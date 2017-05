Gmail integriert in die eigene App ein neues Tool, damit Nutzer besser vor Phishing geschützt sind. Wie schon der Name verrät, will man im Phishing vor allem Daten abgreifen. Besonders beliebt sind selbstverständlich Passwörter und Mails von diversen Accounts, am besten mit hinterlegten Zahlungsmitteln. Amazon, eBay und Co werden gern dafür missbraucht, nicht jeder Nutzer erkennt eine gefälschte Mail sofort.

Gmail für Android soll uns da nun behilflich sein, die App erhält ein kleines Tool integriert. Sollten wir doch einen solchen Link klicken, einfach weil die besagte Mail unfassbar gut ist und der Link glaubwürdig erscheint, hilft uns in letzter Instanz Gmail bei der Erkennung eines bösartigen Links.

Wir werden gewarnt, an dieser Stelle den Link nicht weiterzufolgen bzw. tun es auf eigene Gefahr. Verfügbar sollte die Neuerung ab Version 7.4.23 sein, auf dem APKMirror bereits zum Download angeboten und sicher auch schon bald für jedermann über den Play Store.

[via Google]