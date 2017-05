Google Allo wird ein Update in dieser Woche empfangen, welches unter anderem eine Backup-Funktion mitbringt. Darauf haben sicher einige Allo-Nutzer gewartet, endlich kann der noch recht neue Google-Messenger eure Nachrichten in der Cloud sichern. Tatsächlich hat diese Funktion gefehlt, obwohl ausgerechnet Google für seine hervorragenden Cloud-Tools Drive, Fotos, Docs und Co nun schon seit zig Jahren bekannt ist.

Verfügbar werden die Neuerungen übrigens mit dem nächsten App-Update sein, welches zum Zeitpunkt des Artikels weder über den Play Store noch über den APKMirror zu haben ist. Sicher wird sich das noch zum Mittwochabend oder im Laufe der restlichen Woche ändern.

Bis dahin werden wir auch keine Details kennen, vermutlich wird die Sicherung aber über Google Drive bewerkstelligt. Neu in Allo sind mit diesem Update zudem auch eine Vorschau für in Chats gepostete Links, wie auch ein optionaler Inkognito-Modus für Gruppenchats.

[via Amit Fulay, Androidpolice]