Google scheint seine Wallpaper-App mit mehr Inhalten gefüttert zu haben, berichten diverse Nutzer im Netz. Google hat ja bekanntermaßen seit dem vergangenen Oktober eine eigene Wallpaper-App, in welcher ihr zahlreiche coole Hintergrundbilder finden könnt. Sie bietet Fotos bzw. Bilder aus verschiedensten Kategorien, zudem auf Wunsch auch mit einer automatisch Rotation.

Nun hat man das Angebot stark erweitert, berichten Nutzer bei Reddit und die Kollegen. Ich kann das selbst leider gar nicht so gut beurteilen, weil ich eher selten in die App reinschaue. Dennoch wirkt das Angebot jetzt tatsächlich deutlich umfangreicher als vorher und das eigentlich in allen Kategorien.

Des Weiteren brachte das letzte Update auch kleine Verbesserungen für die grafische Oberfläche mit, zumindest ist wenigstens diese Info dem Changelog der App zu entnehmen. Die neuen Inhalte scheinen ohnehin unabhängig des Updates in der App gelandet zu sein.

Besonders Freunde von Natur-Wallpaper sollten sich die Google-App anschauen, ihr findet sie selbstverständlich direkt im Google Play Store.