Auf der Suche nach hübschen Hintergrundbildern und das am besten in der Hot Rotation? Dann dürfte Hello World sicherlich ein Blick wert sein, diese Android-App versorgt euch mit den besten Landscape-Aufnahmen rundum den Globus. Dank einer integrierten Rotation, die optional aktiviert werden kann, verändert sich euer Hintergrundbild auch mit aller Regelmäßigkeit.

Langeweile kommt also nicht auf, wenn ihr mit dieser kostenlosen App euren Hintergrund verschönert. Noch ist Hello World recht frisch am Markt, verzeiht also eventuell den ein oder anderen Bug. Neben der allgemeinen Auswahl an Bildern, gibt es natürlich auch diverse Filter-Funktionen und ihr könnt Favoriten speichern.

Angeboten wird der App-Download derzeit noch kostenlos, verfügbar ist die App direkt über den Google Play Store.

Wer ähnliche Apps für uns hat, gern in die Kommentare damit oder einen Tipp senden.