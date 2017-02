Vor knapp zwei Wochen wurde der heutige Release des Honor V9 quasi vorhergesagt, jetzt hat Huawei das Smartphone tatsächlich in China offiziell vorgestellt. Ein Blick auf die chinesische Honor-Webseite verrät es, das Honor V9 wurde inzwischen offiziell vorgestellt und hat Power ohne Ende. Zwei Eckdaten? Der Prozessor ist ein aktueller Kirin 960 von Huawei und wird begleitet von satten 6 GB RAM Arbeitsspeicher. Ein Modell mit 4 GB RAM wird es aber auch geben.

Zu den weiteren Eckdaten zählt unter anderem ein 4000 mAh großer Akku unter der Haube und an der Frontseite ist ein für Huawei eher untypisches QHD Display mit 5,7″ Diagonale verbaut. Datenspeicher gibt es ebenso in großen Mengen, je nach Variante mit 64 oder sogar 128 GB (erweiterbar). An der Rückseite finden wir zudem die inzwischen übliche 12 MP Dual-Kamera und auch einen Fingerabdrucksensor, unten sind Lautsprecher und USB Type C zu finden.

Ausgeliefert wird das Smartphone mit Android 7 Nougat und EMUI 5 noch im Februar in China, über einen deutschen Marktstart gibt es zum Zeitpunkt des Artikels noch keinerlei Informationen. Mir gefällt der neue Feinschliff, das Metallgehäuse dürfte zudem weniger anfällig für Kratzer als das Glasgehäuse des Honor 8 sein. Neben einem hübschen Blau sind auch noch Rot, Schwarz und Gold im Angebot.

[via GizmoChina]