HTC One X10: So soll das Smartphone aussehen und ausgestattet sein

HTC One X10: So soll das Smartphone aussehen und ausgestattet sein

HTC soll demnächst einen Nachfolger für das One X9 präsentieren, nun gibt es erste Informationen zum HTC One X10. Mehrere Geräte soll HTC in den kommenden Wochen präsentieren, das U-Event für den 12. Januar ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Damit soll aber nicht Schluss sein, es wird wohl mit dem HTC One X10 das zweite Android-Smartphone dieser noch jungen Serie in den nächsten Tagen geben.

Oh Wunder, Evleaks hat diverse technische Daten und auch ein Bild für uns parat. Viel schlichter könnte man ein Smartphone optisch kaum gestalten, vor allem im Vergleich zum Vorgänger mag das One X10 schnell in der Masse untergehen.

Auch bei der Hardware reiht es sich bei vielen Geräten einfach mit ein, angetrieben von einem MT6755 von MediaTek mit 1,9 GHz und 3 GB RAM Arbeitsspeicher wird es keine Bäume ausreißen, lediglich seine alltägliche Arbeit gut verrichten. Beim Display soll es 5,5″ mit Full HD geben, die rückseitige Kamera hat 16,3 MP und die Frontkamera 7,9 MP. Gespeichert wird auf 32 GB fest installiertem Datenspeicher.

So die bisher bekannten Infos aus dem Leak der Kollegen, die Präsentation des One X10 dürfte wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen.