Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

In den letzten Tagen waren Bilder von einer neuen HTC-Smartwatch aufgetaucht, doch dieses Gerät wurde womöglich schon vor längerer Zeit verworfen. Wir wissen nicht wie alt oder neu die Fotos waren, die uns eine Smartwatch mit den Logos von HTC und Under Armour zeigten. Sie könnten von letzter Woche gesehen sein, vielleicht aus dem letzten Jahr oder sogar vielleicht noch älter. Letzteres deutete zumindest die installierte Android-Version an.

Meine Zweifel waren also berechtigt. In einem Interview mit Chialin Chang wurde gegenüber tbreak verraten, dass HTC aufgrund des noch schwachen Marktes weiterhin von einer eigenen Android-Smartwatch absehen wird. Die Fotos könnten also tatsächlich ein älteres Gerät gezeigt haben, welches schon vor längerer Zeit entwickelt aber wieder verworfen wurde.

Bestätigt wird das von einer Quelle von Androidpolice. Gesehen haben wir einen alten Prototyp, keine neue Uhr. Wer also Hoffnungen hatte, kann diese auch direkt wieder begraben.