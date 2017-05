Huawei wird in Kürze die zweite Generation des nova präsentieren, jetzt sind im Vorfeld mal wieder ein paar weitere Infos aufgetaucht. Unter anderem ein Teaser, welcher das Gerät in den Farben Schwarz und auch Rosa/Rose Gold zeigt. Wir bekommen erneut den überarbeiteten Look bestätigt, welcher im Vergleich zur ersten Generation allerdings weniger einzigartige Details mitbringt.

Dafür wird diesmal eine Dualcam verbaut, die allerdings ohne die Leica-Features der P-Serie auskommen wird. Unter der Haube stecken dafür 4 GB RAM Arbeitsspeicher und vermutlich ein aktueller SoC der Kirin 6xx Serie. Die rückseitige Kamera hat 12 MP, das 5″ Display wird mit Full HD auflösen.

Präsentiert wird das nova 2 in den kommenden Tagen, auch ein größeres Plus-Modell wird es wohl wieder geben. Für den Marktstart erwarten Android 7 mit EMUI 5.1 vorinstalliert.

Den Plakaten nach zu urteilen gibt es die Präsentation am 26. Mai, dann zumindest in China. Die Ankündigung für Deutschland wird es wohl etwas später geben, den Marktstart würde ich für Juni erwarten.

[via Slashleaks, GizmoChina]