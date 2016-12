In einem Interview hat sich einer der Köpfe der Softwareentwicklung von Huawei zum P8 und Mate S geäußert, beide Geräte werden auch ohne Android-Update noch neue Funktionen erhalten. Es ist aktuell von Treiberproblemem als Grund dafür auszugehen, warum Huawei die Flaggschiff-Smartphones P8 und Mate S aus dem vergangenen Jahr nicht auf Android 7 Nougat aktualisieren kann, doch neue Funktionen soll es wohl trotzdem noch geben.

No update to another Android version does not mean that we will not provide security updates, nor does it mean that we will not offer parts of EMUI 5 as feature packages.