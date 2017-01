Hello Moto heißt es wieder zum Mobile World Congress, Lenovo kündigte eine Pressekonferenz für die Messe in Barcelona an. Wundert uns ja nicht wirklich, Motorola bzw. Lenovo werden zum Ende des kommenden Monats neue Geräte präsentieren, dem Teaser nach natürlich Smartphones. Wir erwarten mal mindestens die neue Moto G-Serie, welche dann bereits in die fünfte Generation geht.

Im vergangenen Jahr hatte man die Moto-Serie richtig aufgepeppt, im Top-Modell gibt es sogar 4 GB RAM und 64 GB Datenspeicher sowie einen höher angesiedelten Snapdragon 6xx-Prozessor von Qualcomm. Ich erwarte ähnliche Geräte in diesem Jahr, ganz klar als Konkurrenz zur P lite-Serie von Huawei und auch zu den Honor-Geräten positioniert. Die gehen zum Beispiel in Deutschland ganz gut ab, auch die Galaxy A-Serie von Samsung überlässt dem Moto G das Feld längst nicht mehr kampflos.

Offiziell Details gibt es zu den Moto-Smartphones noch keine, allerdings tauchte ein vermeintliches Moto G5 bereits auf einer Verkaufswebseite samt Fotos und technischen Daten auf.

