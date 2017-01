Moto G5 Plus: Fotos und technische Daten

Moto G5 Plus: Fotos und technische Daten

Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Lenovo wird wohl schon in Kürze das neue Moto G5 präsentieren, nun ist ein Prototyp im Netz mit Fotos und technischen Daten aufgetaucht. Es ist nicht der erste Fall, in dem ein Prototyp eines neuen Smartphones vorab nicht nur im Netz landet, sogar von einer Person verkauft wird. Sonderlich schlau ist das nicht, in der Regel wird diese Person vom Hersteller aufgespürt und dann gibt es Ärger. Uns interessiert natürlich eher mehr das Gerät.

Angeblich ein Moto G5 Plus, die technischen Daten würden zumindest ziemlich gut passen. 5,5″ Full HD Display, Snapdragon 625-Prozessor, 4 GB RAM, 32 GB Datenspeicher (erweiterbar), 3080 mAh Akku und zwei Kameras mit 13 MP (hinten) sowie 5 MP (vorn). Unterhalb des Displays ist noch ein Fingerabdrucksensor verbaut.

Am Gehäuse gibt es auch diverse Besonderheiten zu entdecken, die rückseitige Kamera hat jetzt den Look der Moto Z-Serie und man könnte nun Aluminium als Material für das Gehäuse gewählt haben. Der microUSB-Anschluss ist hoffentlich nur im Prototyp zu finden, final hoffe ich schwer auf USB Type C.

Der Besitzer des Gerätes verspricht die offizielle Präsentation für den kommenden März. Wir werden spätestens dann sehen, wie wahr oder erfunden diese Story ist.

[via OLX, krispitech]