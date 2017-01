Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Erst vor wenigen Tagen war ein erstes Bild des LG G6 aufgetaucht, es zeigte ein Pressebild/Rendering und dieses wird nun durch ein Foto bestätigt. Zumindest wirkt das neuste Bild auf mich so, als wurde das Gerät in diesem Fall fotografiert und nicht vom Designer am PC entworfen. Wir sehen diesmal eine seitliche Ansicht, bekommen dabei trotz allem das Design bestätigt.

Erneut ist auch deutlich sichtbar, dass LG die Ecken des Displays ebenso rund wie die Ecken des Gehäuses gestaltet. Ein nur kleines Detail, welches mir persönlich auf jeden Fall sehr zusagt. Ich bin mal gespannt, ob LG die Software dafür anpasst oder durch die Form einfach die Ecken von Android „abschneidet“.

LG hat nach dem Flop des letzten Jahres eine drastische Fokussierung auf wesentliche Dinge eingeführt. Man wollte unbedingt ein ansprechendes Design und Gehäuse entwickeln, dafür entfällt die Modularität namens LG Friends bereits nach einer Generation wieder komplett.

Präsentiert wird das LG G6 voraussichtlich zum Mobile World Congress gegen Ende Februar.

