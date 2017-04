Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Und da hätten wir direkt den dicksten Haken, deutsche Nutzer müssen auf die Integration noch ein wenig warten. Für andere Märkte ist der Rollout mit Sicherheit geplant, wird aber eben noch ein wenig auf sich warten lassen.

M ist durchaus mit dem Google Assistent in Allo zu vergleichen, denn M soll euch in Chats einzelne Aufgaben abnehmen und Hilfestellungen automatisch bieten. Das einfachste Beispiel ist immer die automatische Erkennung, wenn ihr zum Beispiel mit einem Freund über ein Treffen sprecht. M wird euch vorschlagen, euren Standort mitzuteilen.

Ebenso soll es einfacher werden einen Plan mit Freunden innerhalb von Chats zu erstellen, des Weiteren wird automatisch der Bedarf an einem Taxi erkannt. Das allerdings derzeit nur mit Lyft und Uber, was für uns also weniger interessant ist.