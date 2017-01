OnePlus 3T: 64 GB Modell kann sofort geliefert werden, das soll auch so bleiben

OnePlus hatte hier und da mit Lieferengpässen zu kämpfen, doch das soll sich in Zukunft ändern. Man hat sich für das neue Jahr diverse Ziele gesetzt, darunter eine verbesserte Auslieferung der Bestellungen. Immer wieder hatte das Start-Up im letzten Jahr mit der Auslieferung des OnePlus 3 zu kämpfen, anders soll es nun beim OnePlus 3T werden und dann auch für einen längeren Zeitraum bleiben.

Positiv ist schonmal, dass das 3T nun ab sofort in Europa und Nordamerika in der 64 GB Gunmetal-Variante für den sofortigen Versand verfügbar ist. Dieser Umstand soll sich auch nicht mehr ändern, so die ausgegebenen Ziele des Herstellers, doch garantieren kann man natürlich nichts.

Zum Modell mit 128 GB Datenspeicher äußerte man sich nicht, offensichtlich scheint das kleinere Modell deutlich beliebter zu sein und wird deshalb auch intern bei OnePlus bevorzugt behandelt.

Zum Zeitpunkt des Artikels bekommt man das 3T nur in Grau und mit 64 GB, wir haben das Smartphone erst vor wenigen Tagen getestet.

