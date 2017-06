OnePlus war einer der ersten Hersteller mit 6 GB RAM Arbeitsspeicher in einem Smartphone, mit dem OnePlus 5 wird man vermutlich die nächste Stufe erklimmen. Völlig sinnlos und trotzdem ist es zumindest für das Marketing wirksam, denn aktuell dürften wohl selbst Hardcore-Nutzer mit 4 GB RAM Arbeitsspeicher in einem Smartphone locker auskommen, doch OnePlus wird demnächst noch einen drauf setzen.

Amazon Indien scheint für den Marktstart des OnePlus 5 ein exklusiver Partner zu sein, schon jetzt verrät man zum Gerät weitere Infos. Im Quellcode versteckt sich ein entscheidender Satz, der uns natürlich aufhorchen lässt.

OnePlus 5 powered by 2.35GHz octa-core Snapdragon 835 processor and 8GB of RAM will release on 22nd June, 2017 as an exclusive at Amazon.in. Subscribe to notify and buy your OnePlus 5 only on Amazon.in.