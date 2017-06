In zwei Wochen wird das OnePlus 5 präsentiert, jetzt sehen wir womöglich erstmals das finale Design. Es hat schon einige Bilder in den vergangenen Wochen gegeben, oftmals waren es sehr offensichtliche Fakes. Auch die vermeintliche Skizze zeigte ganz offensichtlich nicht den Look, welcher uns jetzt auf einem Pressebild präsentiert wird.

Wir sehen einen recht eingängigen Look, das Smartphone besteht aus Metallgehäuse und hat bei der Kamera einen recht iPhone-ähnlichen Look. Aber egal, gut in der Hand liegen muss es und hochwertig verarbeitet sein. Wir bekommen offensichtlich auch bestätigt, dass der Fingerabdrucksensor nicht an der Rückseite ist.

Die Quelle dürfte verlässlich sein, immerhin stammt das Bild von Androidpolice-Insidern. Vorgestellt wird das neue Android-Flaggschiff mit Snapdragon 835 am 20. Juni unter anderem in Berlin.