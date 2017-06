reCAPTCHA wird in Android integriert, 2-Faktor-Authentifizierung in Chrome OS

Es gibt ein paar News bzgl. Sicherheit in Android und Chrome OS, wobei die Integration von reCAPTCHA in Android bereits offiziell angekündigt wurde. Über die Google Play-Dienste bringt Google sein eigenes reCAPTCHA-System in Android, hauptsächlich um Spam auch mobil zu bekämpfen. Über diese zusätzliche Abfrage soll sichergestellt werden, dass es sich um einen echten Nutzer und nicht um einen Bot oder etwas ähnliches handelt.

Schon seit einiger Zeit gibt es die neuste Variante von reCAPTCHA, welche im Hintergrund eine Risiko-Analyse durchführt. Tatsächlich ist es der Technik möglich, einen Bot von menschlicher Interaktion unterscheiden zu können. Oftmals reicht also aus, einfach ein Häkchen zu setzen oder die Erkennung läuft komplett automatisch. Gibt es Zweifel, erfolgt eine zusätzliche Abfrage.

Chrome OS bekommt 2-Faktor-Authentifizierung

Google plant für Chrome OS ganz offensichtlich die 2-Faktor-Authentifizierung, was unterm Strich mehr Sicherheit bedeutet. Denkbar wäre in zukünftigen Geräten mit Fingerabdrucksensor eine zusätzliche Sicherheitsabfrage für Apps. Erste Hinweise darauf gibt es im Chromium-Code, genauere Infos zur finalen Implementierung fehlen allerdings.

Ich rate generell zur Nutzung derartiger Funktionen. In der Regel bieten Web-Dienste eine Authentifizierung über mehrere Faktoren an, sodass Nutzername und Passwort alleine für die Anmeldung nicht mehr ausreichend sind. Google nennt es Bestätigung in zwei Schritten.

[via ChromeUnboxed, Androidworld, Android Devs]