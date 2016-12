Sony will bereits zu Beginn des kommenden Jahres neue Smartphones präsentieren, darunter einen Nachfolger für das Xperia XA und diesen sehen wir nun wohl bereits auf Bildern. Aus SlashLeaks vorliegenden Informationen wurde erneut digital ein Smartphone gebastelt, welches das Design des späteren Originals schon jetzt zeigen soll. Klappt bei den Kollegen ganz gut, OnLeaks ist in der Regel für solche Renderings grundlegend entscheidend.

Wir können also durchaus davon ausgehen, dass ein neues Xperia XA so aussieht, wie wir es auf diesen Bildern sehen. Meines Erachtens kommt das Gerät schon irgendwie dem neuen Design des Xperia XZ sehr nahe, ohne dabei aber zu groß vom Vorgänger abzuweichen. Wobei manchmal nur „schwer“ erkennbar ist, was sich in den letzten Jahren bei den Sony-Geräten überhaupt getan hat.

Mir fallen zumindest diverse Details auf, zum einen gibt es einen weiteren Lautsprecher unterhalb des Displays und auf einen Fingerabrucksensor scheint man auch im neuen XA noch immer zu verzichten. Ansonsten glaube ich, so wirkt der Rahmen auf mich, kommt das neue Design (ab dem Xperia XZ) zum Einsatz.

Folgend mal ein Beispiel, wo man die Unterschiede der „alten“ X-Serie zum XZ gut sehen kann. Es wird am Rahmen deutlich eckiger, nicht unbedingt ein Vorteil siehe mein Hands-on. Dadurch wirkt das Design aber klarer, erwachsener, zudem verwächst das Glas der Frontseite fließend mit dem Rahmen.

Schon zur CES kurz nach dem Jahreswechsel könnte das XA eines der neuen Sony-Smartphones werden, wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden.