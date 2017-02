Vernee wird als einer der ersten Android-Hersteller die nächste Marke knacken und ein Smartphone mit 8 GB RAM Arbeitsspeicher an den Start bringen. Natürlich kann man sich der Diskussion entledigen, ob 8 GB RAM Arbeitsspeicher überhaupt sinnvoll sind, denn ohne das Smartphone in irgendeiner Form auch als PC-Ersatz zu nutzen, sind 8 GB RAM selbstverständlich nur ein Faktor für ein aufsehenerregendes Marketing.

Und dennoch will die kleine Marke mit chinesischem Ursprung hier mitmischen, angekündigt hat man jetzt das Apollo 2-Smartphone für den Mobile World Congress, wo es dann auch als Variante mit 8 GB RAM und 128 GB Datenspeicher vorgestellt wird. Schon das Grundmodell ist mit 6 GB RAM und 64 GB Datenspeicher nicht gerade schlecht ausgestattet, der neue Helio X30-Prozessor von MediaTek wird zudem für ordentlich Dampf sorgen.

Zu viel würde ich jetzt auf diese Ankündigung noch nicht geben, denn eine Vorstellung des neuen Apollo 2 ist noch längst nicht mit einer baldigen Verfügbarkeit gleichzusetzen.

You may be interested in our release plan of this year. #VerneeMWC2017 https://t.co/RdYLHURkPD pic.twitter.com/fxbFqXIMkQ

— vernee global (@verneeglobal) February 13, 2017