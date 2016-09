Google wird mit Android 7.1 und dem Pixel Launcher vermutlich eine brandneue Funktion einführen, welche den Schnellzugriff auf Funktionen der installierten Apps auf dem Homescreen ermöglicht und genau das bekommt nun der Action Launcher spendiert. Am Dienstag soll es so weit sein, der Pixel Launcher wird samt Android 7.1 auf den Pixel-Smartphones präsentiert, einige interessante Neuerungen sind natürlich mit an Bord.

Chris Lacey hat seinem Action Launcher erst vor wenigen Tagen die runde Darstellung der Icons auf dem Homescreen spendiert, schon davor gab es andere Funktionen aus dem „damaligen“ Nexus Launcher. Das neuste Update bringt die Shortcuts mit, die über eine Geste den Schnellzugriff auf Funktionen der jeweiligen App ermöglichen.

In diesem Beispiel via Wischgeste, die mögliche finale Umsetzung von Google auf den Pixel-Geräten ist bislang noch nicht endgültig bekannt. Das neuste App-Update für diese Funktion sollte bereits für alle über den Play Store bereitstehen, allerdings ist die Funktion nicht mit allen Apps kompatibel.

