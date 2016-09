Pokemon GO mag viele Spieler verloren haben, dennoch kann das Spiel weiterhin eine große Begeisterung auslösen und nun kommt mit Pokemon GO Plus ein nettes Zubehör in den Handel. Deutlich verspätet sind nicht nur neue Funktionen für Pokemon GO, auch das Armband Pokemon GO Plus hat sich deutlich verzögert und ist jetzt erst zur Mitte September im deutschen Handel verfügbar. Zudem hat Niantic zum Marktstart ein paar mehr Details zur Funktionsweise von Pokemon GO Plus verraten.

Unter anderem hat man verraten, dass Pokemon GO Plus die gelaufene Distanz für Eier und Buddy-Funktionen messen kann, sodass unter der Haube also zwangsläufig Hardware aus Fitness-Trackern steckt. Blinkt die verbaute LED gelb, ist ein bislang noch unbekanntes Pokemon in eurer Nähe, eine grün blinkende LED signalisiert euch bereits bekannte Pokemon in eurer Nähe und eine blau blinkende LED signalisiert einen PokeStop in eurer Nähe.

Nicht nur das Armband ist so langsam erhältlich, unter anderem bei Media Markt*, Saturn*, Nintendo und auch diversen Amazon-Händlern*, sondern auch ein neues Update der Android-App mit diversen Bugfixes wurde erneut veröffentlicht.

Etwas abschreckend dürfte der Preis von Pokemon GO Plus sein, derzeit legt man wohl mindestens 40 Euro auf den Tisch. Sicherlich kann man auch den Preisvergleich im Blick behalten.

[via Pokemon GO,