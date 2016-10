Während Huawei einen Nachfolger für die WATCH bislang hat vermissen lassen, sollen wir in der kommenden Woche mit der Honor S1 eine neue Smartwatch von Honor sehen. Ein Teaser ist recht eindeutig, wir sehen eine Uhr und dazu die Bezeichnung S1, wir erwarten daher eine Smartwatch oder wenigstens einen smarten Fitness-Tracker. Das Gerät wird dann zugleich mit dem neuen Honor 6X präsentiert, wie wir schon in den letzten Tagen erfahren konnten.

Details sind zur Honor S1 bis jetzt leider nicht wirklich bekannt. Das Event findet am 18. Oktober (in genau einer Woche) statt, dann werden die neuen Honor-Geräte zunächst in China präsentiert, der Marktstart in Deutschland bzw. Europa wird erst einige Wochen oder wenige Monate später passieren. Alle News wird es hier geben!

Folgend der Teaser, den Honor in diesen Tagen veröffentlicht hat. Leider erkennt man nicht, ob wir ein Android Wear-Gerät erwarten können oder nicht. Ich selbst erwarte eine Uhr mit Fitness-Tracker-Funktionen.

[via Androidpure, Androidworld]