Wiedermal hatten wir uns auf neue Funktionen gefreut, doch die Nexus-Smartphones der vergangenen Jahre werden diverse Android 7.1-Funktionen nun doch nicht erhalten. Auch bei uns wurde schon nachgefragt, wo denn nun die Gesten für den Fingerabdrucksensor sind, welche ab Android 7.1 möglich werden. Ich hoffte auf eine Implementierung in den kommenden Wochen, doch daraus wird nun definitiv nichts, bestätigt Ian Lake auf Google+.

Warum? Die Antwort soll einfach sein, die Hardware unterstützt die Neuerungen schlicht und ergreifend nicht. Die Fingerabdrucksensoren aus Nexus 5X und 6P sollen keine Gesten ausführen können. Eine ähnliche Begründung gibt es auch dafür, warum das Nachtlicht (Blaulichtfilter) für die Nexus-Geräte nicht bereitsteht, hier fehlt es allerdings nur an Treibern, die für die Nexus-Geräte nicht bereitstehen.

Night Light uses a new hardware composer interface to do color transforms on the display hardware rather than using a GL Shader, which unfortunately means it requires driver support that is not present on Nexus devices.

the fingerprint swipe requires specific hardware which unfortunately is not present on the Nexus 5X and 6P AFAIK