Top Gear ist sicherlich die berühmteste Auto-TV-Show der Welt, doch The Grand Tour von Amazon soll den einstigen Erfolg nun wiederholen können. Endlich wurde ein Starttermin für The Grand Tour verkündet, Richard Hammond, James May und Jeremy Clarkson gehen auf Welttour ab dem 18. November. Dafür haben sie mit einem mobilen Studio weltweit an unterschiedlichen Schauorten halt gemacht, vor wenigen Wochen war man für einen Dreh auch in Deutschland.

The Grand Tour hat im Prinzip ein anderes Konzept als Top Gear, wird aber hauptsächlich wieder von der Chemie der drei Hauptdarsteller leben. Aus diesem Grund ist auch der Titel der Sendung egal oder was darin eigentlich passieren wird. Dennoch kann ich euch versprechen, dass The Grand Tour ein Erfolg wird.

Man hat sich nun darauf spezialisiert, diese kleinen Special-Touren aus Top Gear zu einer großen Sendung umzubauen. Das waren in der Regel immer die unterhaltsamsten Teile der Show, wenn die drei Jungs gemeinsam irgendein wildfremdes Land mit alten Schrottkarren oder brandneuen Supersportwagen durchqueren mussten.

Zum Zeitpunkt des Artikels ist uns noch nicht bekannt, ob The Grand Tour zum Start direkt mit Untertiteln oder sogar deutscher Synchronisierung verfügbar sein wird. Definitiv sollte man bis zum Start aber Prime-Kunde bei Amazon* sein.