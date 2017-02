Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Jeder Provider lockt derzeit mit Aktionen und will dadurch ein wenig mehr Aufmerksamkeit generieren, so nun auch bei 1&1. Bekannterweise gibt es bei 1&1 seit geraumer Zeit auch zahlreiche Mobilfunkkunden, die in der kommenden Woche mit einem besonderen Geschenk belohnt werden sollen. Wie der Provider mitteilt, bekommt ihr ab dem Valentinstag (Dienstag, 14. Februar 2017) ein zusätzliches Datenvolumen von 10 GB.

Jeder halbwegs erfahrene Nutzer wird es schon ahnen, auch hier gibt es einen Haken. Das zusätzliche Datenvolumen steht natürlich nicht dauerhaft zur Verfügung, in diesem Fall nicht mal für einen kompletten Monat, sondern lediglich für die Woche zwischen dem 14. Februar und einschließlich dem 21. Februar 2017.

Ist dieser Zeitraum vorbei, steht wieder das in eurem Vertrag inkludierte Volumen für das mobile Internet zur Verfügung. Man muss also schon zufällig gerade einen innerdeutschen Kurztrip geplant haben, um vom zusätzlichen Datenvolumen wirklich ernsthaft eine paar Tage profitieren zu können.

Weitere Einschränkungen gibt es zudem. Profitieren werden nur D2-Kunden von 1&1, deren Vertrag mindestens drei Monate läuft. Eine Mitteilung zur Aktion solltet ihr längst erhalten haben.

[via Caschys Blog]