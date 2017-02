Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Wird mit Android 7 Nougat die Akkulaufzeit der Smartphones wieder besser oder sogar etwas schlechter? Google hat in Android 7 natürlich wieder an diversen Schrauben gedreht, um die Akkulaufzeit der Geräte nochmals etwas zu verbessern. Signifikant wurde der Doze-Mode verbessert, der jetzt quasi immer greift, wenn das Gerät nicht genutzt zum Beispiel in der Hosentasche ist, nicht mehr nur wenn das Smartphone bewegungslos auf einem Tisch liegt. Andere Verbesserungen im Quellcode sollten sicher auch für eine bessere Akkulaufzeit hilfreich sein. Doze schränkt die Hintergrundaktivitäten des Smartphones* ein, um im Standby Akku zu sparen.

Wie sind meine Erfahrungen und was sagt das Internet? Eine kleine Umfrage mit bislang über 1000 Leuten ist zwar nicht repräsentativ, zeigt aber zumindest erste interessante Ergebnisse. 46 % der Teilnehmer sagen, die Akkulaufzeit hätte sich sogar verschlechtert, 29 % meinen kaum Veränderungen festzustellen, 14 % spüren positive Veränderungen und 11 % halten die Umfrage für zu früh.

Ich selbst bin von der Akkulaufzeit des Nexus 5X inzwischen arg enttäuscht gewesen, doch die finale Android 7-Firmware holt wieder etwas mehr Zeit raus. Ich komme wieder über meine 24 h Gesamtlaufzeit mit einer Ladung (bei nur knapp über 2 h SOT), das war zuletzt mit Marshmallow kaum mehr möglich, mit der verbuggten Dev Preview sowieso nicht. Ich kann also meines Erachtens Verbesserungen feststellen.

Dennoch ist es zu früh, um abschließend ein Urteil fällen zu können, man müsste eigentlich noch weitere Geräte testen können. Cool wäre, wenn Google in den Akku-Statistiken genauer anzeigt, wann Doze eingreift und wie viel der Netzwerkanfragen usw. gefiltert bzw. durchgelassen werden.

UPDATE: Ganz vergessen zu erwähnen, dass diverse Apps durch ihre Entwickler auch an Doze noch angepasst werden können oder sollten, so könnte sich sogar im Laufe der Zeit die Akkulaufzeit zusätzlich verbessern.