Android 7.1.1: Finales OTA-Update kommt auf Nexus-Geräten mit Beta an

Android 7.1.1: Finales OTA-Update kommt auf Nexus-Geräten mit Beta an

Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Wer mit seinem Nexus-Gerät in der Beta von Android ist, der wird erst jetzt das finale OTA-Update auf Android 7.1.1 erhalten. Mit der Beta kommt man zwar früher an neue Testversionen von Android ran, doch das finale Update auf 7.1.1 ließ nun etwas auf sich warten. Vor knapp zwei Wochen veröffentlichte Google das finale Android 7.1.1 bereits, ich selbst und viele andere Nexus-Geräte waren bis heute aber noch mit 7.1.1 Beta unterwegs.

Das neuste Update wiegt nochmals knapp über 60 MB und bringt unter anderem auch das aktuellste Sicherheitspatch aus Dezember 2016 mit. Ansonsten stelle ich auf die Schnelle keine weiteren Veränderungen fest, sicher wird man hier und da noch ein paar Fehler ausgemerzt haben, die es möglicherweise in der letzten Beta gab.

Beta? Ja. Google bietet seit einiger Zeit eine Android-Beta an, die uns Zugriff mit Nexus-Geräten auf die immer aktuellste Android-Version gibt, auch wenn es sich nur um eine Vorabversion (Dev Preview) handelt. Alle Updates werden hier bei per OTA verteilt, es ist kein Gebastel nötig.

Was ist überhaupt neu in Android 7.0 und 7.1? Erfahrt ihr alles in unserem ausführlichem Bericht.

[via 9to5Google]