Fotos und Videos übernehmen immer mehr unsere Kommunikation, sodass uns das jetzige Update des Facebook Messengers eigentlich auch nicht mehr verwundert. Facebook stellt im neuen Messenger ganz klar die Kamera in den Vordergrund, das kann man schon mal an der neuen großzügigen Kamerataste in der Mitte der App sehen, die nun in der ebenso neuen Bottom Bar zu finden ist.

Diese Taste führt uns in die neue Kamera-App, in der wir erst ein Foto schießen, es danach bearbeiten, mit Effekten versehen und so weiter, um es erst dann an die gewünschten Personen zu versenden. Für die Bearbeitung gibt es neue Effekte, 3D-Masken, Rahmen, Sticker, eigentlich wie bei Snapchat und inzwischen auch Instagram.

Es ist der Kampf um die Kamera, der seit einiger Zeit bei den mobilen Apps herrscht und Facebook will sie mit dem Messenger und Instagram natürlich für sich gewinnen. Bei Snapchat dürfte man darüber weniger begeistert sein.

Ihr bekommt den neusten Messenger inzwischen über den Google Play Store angeboten. Feedback zur App gern in die Kommentare.