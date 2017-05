Für potenzielle Nutzer von Google Play Musik gibt es derzeit ein starkes Angebot, ihr bekommt das Abo für bis zu vier Monate kostenlos. Dabei scheint egal zu sein, ob ihr bereits Kunde des Dienstes seid bzw. schon an einer derartigen Aktion teilgenommen hattet. Beides war bei mir mal der Fall, ich konnte dennoch eine Aktion wahrnehmen.

Drei Monate gibt es for free, ich als kurzzeitiger Pixel-Nutzer bekam im Rahmen einer weiteren Aktion aber nur vier Monate spendiert. Belastet wird euer Zahlungsmittel übrigens nicht, ihr könnt euer Abo direkt wieder kündigen. Es läuft dann nach der Aktion automatisch aus. Für eine Kündigung via Android einfach den Play Store öffnen, dort über den Navigation Drawer in den Abos-Bereich springen und das jeweilige Abo suchen bzw. daraufhin kündigen.

Bei mir sind es nun drei kostenlose Monate, bei Caschy wurden die besagten vier Monate angeboten. Da es keine genaueren Infos gibt, was die Voraussetzungen für dieses Angebot sind, dürfte es nicht bei jedem Nutzer bereitstehen und der Grund dafür wiedermal unersichtlich sein.

Vermutlich werden von der Aktion die profitieren können, die längere Zeit kein Abo mehr hatten und natürlich auch komplette Neukunden. Einfach mal die App auf eurem Gerät starten und checken.