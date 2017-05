Google spendierte der Suche nun einen neuen Tab, welcher die persönlichen Suchergebnisse anzeigt. Diese Suchergebnisse zeigen ausschließlich private Suchergebnisse an, die sonst keiner sehen kann. Dafür muss natürlich der jeweilige PC mit eurem Account verbunden sein. Ihr findet in diesem Tab unterschiedlichste Suchergebnisse, wie etwa Inhalte aus Gmail/Inbox und auch bei Google Fotos gesicherte Medien.

Suche ich also beispielsweise nach DTM, dann zeigt mir dieser Tab direkt auch Fotos meines letzten DTM-Besuchs an. Ich kann mich dann auf Wunsch direkt in das jeweilige Suchergebnis bei Google Fotos klicken und sehe alle passenden Aufnahmen.

Zu finden ist der Tab derzeit nur am Desktop, bei den Tabs unter „Mehr“. Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Funktion besonders häufig genutzt wird und sie deshalb eher versteckt zu finden ist. Derzeit werden wohl wirklich nur Inhalte aus Gmail und Fotos angezeigt.

