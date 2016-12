Mit dem G5 konnte LG nicht unbedingt punkten, das insgesamt sehr gute Smartphone hatte ein für viele Kunden eher abschreckendes Design und diesen Fehler könnte LG eventuell wiederholen. Zwar hat LG im Grunde viel richtig gemacht, unter anderem ein anderes Material für die Rückseite gewählt, doch eben jene Rückseite sieht auch heute aus rückblickender Sicht noch immer wie ein unfertiges Smartphone aus. Beim G6 könnte der gleiche Look vorhanden sein.

Shai Mizrachi will bereits den Look der Rückseite kennen und uns mit einem ersten Rendering zeigen, wobei wir hier quasi nur einen digitalen Rohling sehen. Grundsätzlich hält man aber wohl am Look und Aufbau des Vorgängers fest, eine Dual-Kamera könnte hiermit zudem bestätigt sein. Optisch unterschiedlich scheinen zum Beispiel die Ecken des Gerätes, deutlich weniger rund und Ober- wie Unterseite werden wohl komplett begradigt.

Infos soll es auch über die Maße geben, im unteren Teil ist das Smartphone nach bisherigen Angaben um 7,6 mm dick, im oberen Bereich um die 8,4 mm. Warum die Tiefe des Gerätes variiert, scheint aktuell aber noch bekannt zu sein. Ergonomie, Haptik, Akku oder erneut weiterhin ein Modulschacht? Abwarten.

Vor über 10 Monaten wurde das LG G5 vorgestellt, der Nachfolger steht so langsam in den Startlöchern und wir werden aufgrund diverser Leaks sicher wieder einiges vorher erfahren.

