LG wird mit dem G6 auch wiedermal eine neue Version der eigenen LG UX einführen, nun gibt es mit einem ersten Video einen kleinen Ausblick. Schon interessant, haben sich die Hersteller vor ein paar Jahren noch recht verschlossen vor den Präsentationen der eigenen Gertäte. Doch in diesem Jahr sind LG und Co recht offen. Nun zeigen die Südkoreaner mit einem Video die neue LG UX 6.0 für das eigene Flaggschiff.

Unter anderem sehen wir wiedermal die runden Ecken der Software, denn auch das Display hart stark gerundete Ecken. Zudem verspricht LG in der Software viele Vierecke. Hier geht es wohl darum, dass in einer App mit zwei unterschiedlichen Bereichen diese jeweils exakt 50 % des Bildschirms einnehmen. In der Telefon-App eben oben das Bild des Kontaktes, darunter die Kontaktdaten.

Ebenso wird man die grafische Darstellung optisch auffrischen. Präsentiert wir das LG G6 voraussichtlich gegen Ende der nächsten Woche auf dem MWC in Barcelona.