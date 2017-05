OnePlus arbeitet derzeit an der vierten Generation des eigenen Flaggschiff-Smartphones, jetzt hat das Unternehmen das OnePlus 5 samt Release bestätigt. OnePlus bringt in den kommenden Monaten das neue OnePlus 5 an den Start, die 4 wird aus religiösen Gründen übersprungen, diese Ziffer ist in China eine Unglückszahl und wird daher gern vermieden. Bestätigt wurde das jetzt exklusiv gegenüber The Verge.

Es ist ohnehin das fünfte Flaggschiff-Smartphone von OnePlus, wenn man denn die beiden Geräte 3 und 3T, die beide der dritten Generation angehören, getrennt betrachten möchte. Wie dem auch sei, das nächste Flaggschiff kommt als OnePlus 5 und wird in diesem Sommer erscheinen.

Beides eigentlich wenig überraschend. Wir warten lieber auf Details zum Smartphone selbst, spätestens das OnePlus 3T konnte tatsächlich mal als Flagship Killer bezeichnet werden und mit den Besten der Besten durchaus mithalten. Wir erhoffen uns das natürlich auch für den Nachfolger.

Zuletzt treibt sich ein Screenshot im Netz herum, auf dem der Arbeitsspeicher mit 8 GB RAM angegeben ist. Halte ich allerdings für Fake, obwohl es 8 GB Module für Smartphones inzwischen gibt. Wobei OnePlus alles zuzutrauen ist.