Samsung scheint die Galaxy A-Serie aus 2016 mit einem Update zu versorgen, es bringt Android 7 Nougat mit. Wer sich im vergangenen Jahr für ein Smartphone der Galaxy A-Serie entschieden hat, wird in diesen Tagen eine Aktualisierung erhalten und damit auch die aktuellste Android-Version. Es dürfte zugleich das letzte Major-Update sein, ein weiteres Update auf Android O würde ich nicht erwarten.

Nougat bringt einige neue Funktionen mit, unter anderem Multi-Window zur gleichzeitigen Nutzung zweier Apps, eine Überarbeitung der Benachrichtigungen samt Schnellantworten-Funktion, einen überarbeiteten Doze-Modus für einen nochmals verbesserten Energieverbrauch im Standby und vieles mehr.

Zunächst haben in der vergangenen Woche erste Besitzer des Galaxy A3 2016 berichtet, dass sie ein Firmware-Update mit Android 7 Nouga erhalten. Wie immer wird der Rollout etwas dauern, habt also weiterhin noch etwas Geduld. Über 950 MB wiegt der Download der Firmware, ein WLAN sollte also in Reichweite sein.

