Tastatur-Mod für Moto Z sucht Crowdfunding-Unterstützer

Vor wenigen Wochen hatten wir über einen neuen Moto Mod berichtet. Dieses Modul bringt an das Moto Z bzw. alle Geräte dieser Serie eine klassische Tastatur an. Durch dieses Modul wird das Moto Z durchaus ein attraktives Smartphone für Vielschreiber. Jetzt ist die Kampagne bei Indiegogo gestartet und such natürlich entsprechend viele Unterstützer, zum Zeitpunkt des Artikels sind allerdings erst 19 % der benötigten Summe gesammelt.

Und damit scheint das Projekt schon fast gestorben zu sein, da erfolgreiche Projekte nicht selten direkt zu Beginn durch die Decke gehen (müssen). Vielleicht wird es ja aber noch etwas, das Projekt läuft noch einen kompletten Monat. 60 Dollar kostet das Mod für Super Early Birds, auf Wunsch auch mit QWERTZ-Layout unserer Region.

Es wird verschiedene Farben geben und die Tastatur ist natürlich beleuchtet, zudem lässt sich das Smartphone stufenlos zwischen 0 bis 45° für noch mehr Komfort anwinkeln. Geplant ist zudem die Integration eines kleinen Akkus, der das Smartphone mit zusätzlichen Strom versorgt.

Je nach Modul wird man im Juli bzw. August in die Produktion bzw. Auslieferung gehen können, so die bislang offiziellen Pläne der Macher.