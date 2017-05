WhatsApp arbeitet derzeit an einem Neuanstrich für die bislang noch eher unkomfortable GIF-Funktion und die Sticker sind wieder da. Wobei die Sticker noch nicht so richtig da sind, die Jungs von WABetaInfo können einen Teil der Funktion allerdings wieder aktivieren. Lange scheint es also nun nicht mehr zu dauern, bis auch diese Facebook-App das Versenden großer, bunter Bildchen ermöglicht.

Bunte, animierte Bildchen gibt es schon jetzt, die bereits seit einiger Zeit verfügbare GIF-Funktion wird allerdings endlich überarbeitet. Endlich werden einzelne Kategorien integriert, zudem wird man GIFs favorisieren können und es gibt einen Zugriff auf die zuletzt genutzten GIFs. Sicher ähnlich wie bei den Emojis.

Wiedermal ist nicht klar, wann die Neuerungen für alle Nutzer zu sehen sein werden. Die erneuerte GIF-Suche sicherlich demnächst, vielleicht schon in einer der nächsten Beta-Versionen für Android.