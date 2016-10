Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Wenn Evan Blass von einem neuen Smartphone spricht, dann ist es vor der Präsentation meist schon bestätigt und so könnte es auch beim neuen OnePlus 3T sein. Ein neues OnePlus 3 soll in den Startlöchern stehen, das wurde in den vergangenen Wochen oft genug erwähnt. Wir rechnen mit einem leicht besseren Modell, auch andere Hersteller aus China legen ihre eigenen Flaggschiff-Smartphones meist schon nach wenigen Monaten neu auf.

Diese Strategie wäre also keineswegs eine neue Erfindung und scheint offensichtlich für die Neukundengewinnung zu funktionieren. Evleaks stellt nun ein kleines Rätsel auf Twitter auf, das mir auch nach einiger Überlegungszeit nicht so richtig einleuchten will. Hätte wohl mal öfter Rätselhefte studieren sollen.

Müsste ich raten, wäre das OnePlus 3T ca. 80 Dollar teurer als das bisherige Modell. Aber [time]? Mehr Akku? Keine Ahnung. Wer eine plausiblere Erklärung hat, darf die gern in die Kommentare hauen.

OnePlus hat bis zum Zeitpunkt des Artikels keinen Ton über die Gerüchte verloren, man bestätigte nur eine weiterhin laufende Produktion des OnePlus 3 und verneinte den Wechsel auf LCDs.