Huaweis Tochtermarke Honor kündigt bereits das nächste Smartphone an, das eventuell auf den Namen Magic hörende Smartphone wird am 16. Dezember enthüllt. Auf der chinesischen Webseite von Honor läuft direkt auf der Startseite ein kleines GIF durch, welches für den 16. Dezember ganz offensichtlich ein neues Smartphone ankündigt, mehr Details werden aber wie üblich im Vorfeld noch nicht bekannt gegeben.

Dem Teaser kann ich leider auch keine gehaltvollen Informationen entnehmen, egal ob ich den Text in Deutsch oder Englisch übersetze, irgendwie kommt nur unlogisches Kauderwelsch bei raus. Die Kollegen sprechen allerdings von einem Konzept, also möglicherweise kommt gar kein kaufbares Smartphone in der kommenden Woche.

Wie man zumindest einem Bild entnehmen kann, zudem gab es bereits derartige Gerüchte, könnte dieses Smartphone ein an allen Seiten gebogenes Curved-Display besitzen. Normalerweise sind immer nur die länglichen Seiten gebogen, Samsung hatte es vorgemacht und Hersteller wie Xiaomi oder Huawei später nachgeahmt.

Was kommt am Ende bei raus? Ein besonders krasses Verhältnis von Display zu Gehäuse an der Vorderseite, sicher auf Niveau des Xiaomi Mi Mix oder sogar noch krasser. Sobald mehr Details bekannt sind, hauen wir die natürlich direkt raus.