Huawei wird am 3. November das brandneue Mate 9 vorstellen, schon jetzt sehen wir das neue Phablet-Flaggschiff auf einem ersten Pressebild. Immerhin hat Huawei die Pressebilder noch anderthalb Wochen vor der Präsentation unter Verschluss halten können, doch nun schlägt wiedermal Evleaks zu und zeigt uns das neue Flaggschiff. Unserer Daniel, ja er lebt noch, wird am 3. November in München vor Ort sein und sich das Mate 9 dann aus der Nähe anschauen.

Was fällt uns jetzt schon auf? Das Design erinnert natürlich stark an die neue nova-Serie, Huawei hat den Look der eigenen Smartphones* in diesem Jahr noch ein wenig verfeinert, die Metallgehäuse haben ein neues Finish bekommen und das sieht nicht nur gut aus, sondern liegt auch noch hervorragen in der Hand.

Vorn das abgerundete 2.5D Glas, hinten eine zu den Seiten abflachende Rückseite und ein nahtloser sowie weicher, runder Übergang in den Rahmen. Zudem fällt natürlich noch direkt die Leica-Kamera auf, welche vermutlich direkt aus der P9-Serie übernommen wird.

Anfühlen wird sich das Mate 9 wie die Nova-Serie, nur eben mit voraussichtlich 6″ wesentlich größer. Unter der Haube erwarten wir einen Kirin 960, 4 GB RAM, 64 GB Datenspeicher und einen 4000 mAh Akku.