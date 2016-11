Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

In diesen Tagen liefert Amazon den Nintendo Classic Mini an Vorbesteller aus, bei real,- bekommt man die Konsole derzeit sogar noch lieferbar ab Lager! Mal ein großes Dankeschön an den Tippgeber, denn über diesen Tipp dürften sich einige freuen, da die Nintendo Classic Mini-Konsole derzeit eigentlich ausverkauft ist und womöglich erst wieder ab dem kommenden Frühjahr geliefert wird. Schneller geht es derzeit noch bei real,-.

Dort wird das Produkt ab Lager geliefert, für Neukunden sogar mit einem 5 Euro Rabatt für die Anmeldung. Zwar werden auch 5 Euro Versand fällig, die hätten sich damit aber erledigt. Eine kostenlose Lieferung wird nur angeboten, wenn ihr das Produkt an einen Markt in eurer Nähe liefern lasst.

Fällig werden auch hier 70 Euro für die Neuauflage des Klassikers mit HDMI-Anschluss, ein Controller ist mit dabei und 30 Spiele sind vorinstalliert. Zudem gibt es auch noch Punkte für die Paypack-Freunde unter euch.

Wer also sein Glück versuchen möchte, sollte sich in den Online-Shop von real,- begeben. Ihr könnt mit Sofort-Überweisung, Kreditkarte oder PayPal bezahlen. UPDATE: Hat sich jetzt wohl erledigt, kurz nach Release des Artikels hat sich der Status des Artikels verändert.